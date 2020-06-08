Российские ученые усомнились в глубине Марианской впадины

Денисов добавил, что и сейчас нельзя говорить о том, что у ученых есть полное представление о Марианской впадине: измерение глубины происходит с помощью замера скорости звука, и она может отличаться из-за большого количества параметров. Поэтому есть сомнения по поводу настоящей глубины впадины, сообщает телеканал «360».

Погружение «Витязя» на дно Марианской впадины прошло 8 мая 2020 года, сообщает РИА ФАН. Акция была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что исследователи нашли пластиковый мусор на дне Марианской впадины. Телеведущий Тимофей Баженов в эфире НСН заявил, что это не удивительно.

«Действительно, мировой океан поражен мусором, который производит человечество. Другое дело, что мы с вами должны понимать: этот мусор не прилетел к нам с Марса или Венеры. Он выработан из тех элементов, которые есть на планете Земля. Конечно, мировой океан страдает, страдают обитатели океана, и людям противно купаться. Как говорила Джоанна Стингрей, не надо мусорить. Но и паниковать по поводу полиэтиленового пакета, найденного на дне Марианской впадины я бы не рекомендовал», - посоветовал он.

