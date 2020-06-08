Российские ученые усомнились в глубине Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат «Витязь» измерил глубину Марианской впадины - она оказалась на одну тысячу метров меньше показателей, полученных советскими учеными в 1957 году.
Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов сообщил, что «Витязь» зафиксировал глубину в 10 028 метров, а в СССР считалось, что она составляет 11 022 метра. По мнению специалиста, возможно, поменялось само дно либо предыдущий «Витязь» произвел некорректные замеры.
Денисов добавил, что и сейчас нельзя говорить о том, что у ученых есть полное представление о Марианской впадине: измерение глубины происходит с помощью замера скорости звука, и она может отличаться из-за большого количества параметров. Поэтому есть сомнения по поводу настоящей глубины впадины, сообщает телеканал «360».
Погружение «Витязя» на дно Марианской впадины прошло 8 мая 2020 года, сообщает РИА ФАН. Акция была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что исследователи нашли пластиковый мусор на дне Марианской впадины. Телеведущий Тимофей Баженов в эфире НСН заявил, что это не удивительно.
«Действительно, мировой океан поражен мусором, который производит человечество. Другое дело, что мы с вами должны понимать: этот мусор не прилетел к нам с Марса или Венеры. Он выработан из тех элементов, которые есть на планете Земля. Конечно, мировой океан страдает, страдают обитатели океана, и людям противно купаться. Как говорила Джоанна Стингрей, не надо мусорить. Но и паниковать по поводу полиэтиленового пакета, найденного на дне Марианской впадины я бы не рекомендовал», - посоветовал он.
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