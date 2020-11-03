Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год

Российские туристы рассказали, где бы они хотели встретить Новый год. О своих предпочтениях рассказали респонденты, опрошенные сервисом OneTwoTrip. В результате исследования выяснилось, что большинство из них, а именно 69% хотели бы находиться в путешествии. Причем две трети – за рубежом.

Такое же количество участников опроса отметили, что во время тура хотели бы жить на природе, остальные заявили, что их привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера, подчеркивает Газета.ру.

При этом почти все опрошенные – 94% - хотели бы отправиться в поездку в компании родных и близких, пишет РИА Новости.