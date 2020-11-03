Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год

Российские туристы рассказали, где бы они хотели встретить Новый год. О своих предпочтениях рассказали респонденты, опрошенные сервисом OneTwoTrip. В результате исследования выяснилось, что большинство из них, а именно 69% хотели бы находиться в путешествии. Причем две трети – за рубежом.

Такое же количество участников опроса отметили, что во время тура хотели бы жить на природе, остальные заявили, что их привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера, подчеркивает Газета.ру.

При этом почти все опрошенные – 94% - хотели бы отправиться в поездку в компании родных и близких, пишет РИА Новости.

Власти Крыма не видят смысла ограничивать въезд туристов на фоне COVID-19

А ранее Роспотребнадзор на фоне распространения коронавирусной инфекции посоветовал туристам при планировании путешествий отказаться от проживания в хостелах и частном секторе. Кроме того, перед тем как забронировать тур, специалисты рекомендуют ознакомиться с информацией об эпидситуации в выбранном регионе и теми ограничительными мерами, которые там действуют.

Также всем отправляющимся в путешествие напомнили о необходимость запастись масками, антисептиками и перчатками.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОпросНовый ГодРоссийские Туристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры