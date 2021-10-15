Россельхознадзор ограничил поставки кормов из Болгарии

Поставки в Россию кормов и кормовых добавок из Болгарии временно ограничениваются с 21 октября, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В сообщении говорится, что это связано с неудовлетворительными результатами инспекции болгарских предприятий. В Россельхознадзоре выявили отсутствие должного контроля растительного сырья на наличие ГМО компонентов,

Кроме того, регулятор отметил, что сертифицирование товара, поставляемого в РФ, проводится без лабораторного подтверждения его соответствия по показателям безопасности.

Ранее Россельхознадзор выявил новые случаи заражения поставляемых из Турции томатов вирусом коричневой морщинистости, а также бурую монилиозную гниль в турецких фруктах.

