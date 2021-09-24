Россельхознадзор обнаружил вирусы в томатах и фруктах из Турции

Россельхознадзор выявил новые случаи заражения поставляемых из Турции томатов вирусом коричневой морщинистости, а также бурую монилиозную гниль в турецких фруктах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба по надзору обратилась к Главному управлению продовольствия и контроля Минсельхоза Турции с просьбой принять меры по усилению контроля и обеспечению безопасности продукции, предназначенной для экспорта в Россию.

Также Россельхознадзор сообщил, что в текущем году выявил 79 случаев превышения нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов при ввозе растительной продукции из Турции. В связи с этим ведомство направило партнерам проект межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов.

Турецкое управление продовольствия и контроля подчеркнуло, что внимательно относится к выполнению требований России при экспорте растительной продукции, приложит все усилия для недопущения поставок небезопасных товаров, а также направит Россельхознадзору итоги расследований по каждому карантинному объекту и описание принятых мер.

