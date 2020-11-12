Россельхознадзор заявил об отсутствии в РФ случаев заражения норок коронавирусом
Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала изданию «Ветеринария и жизнь», что в России не зарегистрировано ни одного случая заражения норок коронавирусом.
В Национальной ассоциации звероводов зарегистрировано 22 предприятия в 14 регионах России, которые занимаются разведением норок. Маточное поголовье насчитывает около 300 тысяч особей. Исполнительный директор ассоциации Надежда Зубкова отметила, что все зверофермы работают в закрытом режиме, действует строгая пропускная система.
Эксперт добавила, что были случаи COVID-19 среди сотрудников предприятий, но они «не связаны с производственной деятельностью». По словам Зубковой, все зверофермы в полном объёме обеспечены спецодеждой, масками, перчатками и санитайзерами.
Представитель отраслевой ассоциации рассказала, что на некоторых фермах по разведению норок применялись тест-системы для выявления коронавируса у животных. «Звери здоровы», - подчеркнула Зубкова.
Ранее правительство Дании объявило о решении уничтожить норок на всех зверофермах страны из-за новых случаев мутировавшего вируса COVID-19, который может передаваться от норок к людям. После резкой критики власти отказались от массового истребления всей популяции норок в стране и заявили, что будет сделано всё возможное для спасения животных.
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