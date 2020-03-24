Роспотребнадзор: у перенёсших COVID-19 вырабатывается иммунитет

У людей, которые перенесли заболевание, вызываемое коронавирусом, вырабатывается иммунитет. Это утверждает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. О результатах исследований она рассказала в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

Как пояснила Попова, в организме переболевшего пневмонией, вызванной COVID-19, в крови вырабатывается иммуноглобулин M и G, которые и позволяют избежать повторного заражения, отмечает Ura.ru.

В Российской Федерации на сегодня зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом, 17 человек уже выписаны из больниц после излечения.

