Роспотребнадзор: у перенёсших COVID-19 вырабатывается иммунитет
У людей, которые перенесли заболевание, вызываемое коронавирусом, вырабатывается иммунитет. Это утверждает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. О результатах исследований она рассказала в эфире программы «Познер» на «Первом канале».
Как пояснила Попова, в организме переболевшего пневмонией, вызванной COVID-19, в крови вырабатывается иммуноглобулин M и G, которые и позволяют избежать повторного заражения, отмечает Ura.ru.
В Российской Федерации на сегодня зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом, 17 человек уже выписаны из больниц после излечения.
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