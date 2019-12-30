Роспотребнадзор рассказал об опасности новогодних салатов

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны салаты в Новый год. По словам специалистов, они не могут храниться долго и являются благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов, которые могут выделять токсины. В результате неправильное хранение таких блюд может привести к тяжелому пищевому отравлению.

В ведомстве отметили, что салаты, заправленные различными соусами, в том числе майонезом, будут портиться быстрей, так как это ускоряет процесс размножение бактерий, передает Ura.ru. Именно поэтому нарезанные ингредиенты для салата специалисты Роспотребнадзора советуют заправлять непосредственно перед подачей на стол. Хранить салаты нужно в холодильнике при температуре 2-6 градусов выше нуля.

Салаты из сырых и вареных овощей и фруктов, а также салаты с добавлением мяса и копченостей без заправки могут храниться 18 часов, после заправки — 12. Столько же хранятся салаты с рыбой или морепродуктами, отмечает РЕН ТВ. Дольше всего срок годности у салатов из маринованных, соленых, квашеных овощей - такие могут простоять до 36 часов.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил салаты «Оливье», «Селедку под шубой» и «Мимозу» сделать наследием ЮНЕСКО.







