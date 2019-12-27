«Ирония судьбы». ЮНЕСКО предложили в наследие оливье, холодец и селедку под шубой

Атрибуты Нового года, которые возникли в России с советских времён, предложили сделать наследием ЮНЕСКО. Послание с инициативой главе организации направил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает РИА Новости. Он, в частности, предлагает включить в список салаты: оливье, мимозу, селёдку под шубой, а также заливное, холодец и фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Народный избранник также хочет причислить к нематериальному культурному наследию детские утренники с хороводами и Дедом Морозом, пирог со счастливой монетой и традицию отмечать Новый год «Советским шампанским», отмечает Ura.ru.

Зубарев считает, что празднование Нового года в России, начиная с 1700 года, вобрало в себя все самое лучшее. По словам депутата, это особенное время для выражения культурной и исторической памяти жителей страны.

В связи с этим он называет, появившуюся после революции, традицию празднование старого Нового года, открытки, фотографии и ёлочные игрушки, передает RT. Всё это Зубарев считает необходимым сохранить для следующих поколений, поскольку «семейное торжество» сплачивает граждан и продвигает идеи гуманизма.

