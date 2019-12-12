«Росконтроль» нашел лучшие крабовые палочки
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование крабовых палочек ряда популярных брендов и назвал лучших производителей, пишет «Лента.ру». В исследовании была протестирована продукция марок «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор» и «Русское море».
Как показали тесты, содержание белка во всех образцах оказалось ниже требований стандарта, а в образцах «А’Море» и «Санта Бремор» — меньше указанного на упаковке. В продукции бренда «Русское море» эксперты обнаружили ярко выраженные запах ароматизатора.
При этом тест на безопасность прошла продукция всех исследуемых производителей. По итогам проверки эксперты рекомендовали крабовые палочки Меридиан» и «Русское море».
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