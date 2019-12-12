«Росконтроль» нашел лучшие крабовые палочки

Как показали тесты, содержание белка во всех образцах оказалось ниже требований стандарта, а в образцах «А’Море» и «Санта Бремор» — меньше указанного на упаковке. В продукции бренда «Русское море» эксперты обнаружили ярко выраженные запах ароматизатора.

При этом тест на безопасность прошла продукция всех исследуемых производителей. По итогам проверки эксперты рекомендовали крабовые палочки Меридиан» и «Русское море».



