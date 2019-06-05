В российских шашлыках нашли фекалии и опасные бактерии

Росконтроль проверил семь марок свиного шашлыка в маринаде. Экспертами были исследованы образцы марок «Останкино», «Мираторг», «Окраина», «Мясновъ», «Глобус», «Ашан» и «О'Кей». Продукт был оценен по более чем 50 параметрам, говорится в пресс-релизе организации, попавшим в распоряжение НСН.

Экспертиза показала, что ни одна марка не соответствует показателям безопасности и качества. Во всех образцах шашлыка найдены БГКП — показатель фекального загрязнения. В мясе бренда «Окраина» обнаружены листерии, возбудители опасного заболевания листериоза, пишут «Известия».

Кроме того, количество опасных микроорганизмов превышает норму в образцах «Окраина», «Мясновъ», «Ашан», «О'Кей». В шашлыке от марки «Останкино» опасных бактерий выявлено больше допустимого в 17 раз.

Шашлыки всех проверенных марок в итоге были отправлены в черный список Росконтроля.

Президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в эфире НСН рассказал, какой шашлык будет безопасным для здоровья.

