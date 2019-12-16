Роскомнадзор требует от Twitter объяснить блокировку отечественных аккаунтов

Роскомнадзор обратился к Twitter в связи с блокировкой ряда российских аккаунтов. Надзорное ведомство просит администрацию соцсети объяснить причины такого шага.

Под ограничения попали аккаунты Россотрудничества, главы комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александра Малькевича, а также проекта «Хорошие новости».

Как подчёркивают в Роскомнадзоре, публикации в этих аккаунтах не содержат какой-либо незаконной или опасной информации, а также не нарушают правила поведения самого Twitter. В Роскомнадзоре отмечают, что такие действия соцсети нарушают принципы свободы распространения информации.

Ранее в Twitter объяснили блокировку аккаунта Россотрудничества публикацией о Дне Конституции, уточняет Life.ru. В ведомстве ждут от руководства соцсети более развернутого обоснования причин блокировки, а также варианты восстановления аккаунта.

