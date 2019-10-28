«Роскантроль» проверил батоны
«Росконтроль» протестировал нарезной батон шести марок, говорится на сайте Союза потребителей. Хлебобулочные изделия оценивались по более 40 параметрам.
В частности, эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, а также определили наличие улучшителей и консервантов, токсичных соединений, пестицидов. Оценивались и потребительские свойства батона, такие как просеянность, промес и влажность мякиша. Проверке подверглась продукция марок «Чудесный край», «Хлебный дом», «Коломенское», «Черемушки», «Русский хлеб», «Волжский пекарь».
Как утверждается в исследовании, эксперты не обнаружили в представленных образцах признаков болезней хлеба и плесени. Однако в некоторых батонах оказалось превышенным содержание жира и сахара, чем предусмотрено по ГОСТу. В итоге лишь хлеб марки «Черёмушки» был признан соответствующим нормативу.
В итоге ряд образцов, несмотря на хорошие результаты проверки, оказался в списке товаров с замечаниями.
Ранее «Росконтроль» провел исследование черного чая, представленного на российских прилавках. Тем не менее, в интервью НСН гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что к подобным исследованиям следует относится с долей осторожности. «В целом индустрия, люди, имеющие отношение к этому продукту и профессионально занимающиеся им, относятся к такого рода исследованиям скептически. Это субъективное мнение какой-то группы людей. Подкрепляется это, безусловно, какими-то исследованиями лабораторными, которые проводятся этими людьми, но так как они к индустрии отношения не имеют, они часто интерпретируют эти результаты с точки зрения обычного потребителя и, они далеки, на самом деле, от идеала», - заявил он.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей