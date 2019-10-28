«Роскантроль» проверил батоны

«Росконтроль» протестировал нарезной батон шести марок, говорится на сайте Союза потребителей. Хлебобулочные изделия оценивались по более 40 параметрам.

В частности, эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, а также определили наличие улучшителей и консервантов, токсичных соединений, пестицидов. Оценивались и потребительские свойства батона, такие как просеянность, промес и влажность мякиша. Проверке подверглась продукция марок «Чудесный край», «Хлебный дом», «Коломенское», «Черемушки», «Русский хлеб», «Волжский пекарь».

Как утверждается в исследовании, эксперты не обнаружили в представленных образцах признаков болезней хлеба и плесени. Однако в некоторых батонах оказалось превышенным содержание жира и сахара, чем предусмотрено по ГОСТу. В итоге лишь хлеб марки «Черёмушки» был признан соответствующим нормативу.