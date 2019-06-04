Роскачество нашло в пакетированном чае плесень и кишечную палочку

Роскачество провело исследование черного чая. Специалисты проанализировали 48 листовых и пакетированных чаев 35 наиболее популярных среди российских покупателей марок. Это продукция не только российского производства, но и из ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Образцы чая были проверены по 178 показателям качества.

Ни в одной пробе не было фальсификата: весь чай является чаем. В нем нет посторонних примесей, например, песка или сорной травы. Не обнаружено также превышения уровня токсичных или радиоактивных элементов, а содержание кофеина и танинов, полифенолов соответствует ГОСТу, пишут «Известия».

Однако в пакетированном чае «Краснодарский» специалисты нашли плесень, которой в 4 раза больше допустимого уровня, а в пакетированном чае Dilmah – в 3 раза. Кроме того, в ряде образцов обнаружены бактерии кишечной палочки - в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».

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