Роскачество нашло отраву для клещей в яблочном детском пюре

Как уточняет РЕН ТВ, проверялось фруктовое пюре, произведённое в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии.

Его цена составляла от 13 до 105 рублей за упаковку. Эксперты также рассказали, на что стоит обращать при его покупке. Так, в детском пюре не должны присутствовать искусственные красители, консерванты и специи.

Пюре для малышей не должно содержать сахар и соль.

