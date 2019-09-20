Роскачество нашло отраву для клещей в яблочном детском пюре

20 сентября 201908:52

Следы пестицидов обнаружены в яблочном детском пюре, представленном на российском рынке. Опасные вещества выявлены в ходе исследования, проведённого специалистами Автономной некоммерческой организации «Российская система качества».

Как сообщает RT, были проверены 24 наиболее популярные торговые марки по 148 показателям безопасности и качества. Пестициды обнаружены в 8 из них. Речь идёт о веществах, которые применяются для борьбы с плесенью и грибами в плодах, а также для уничтожения клещей. Правда, как отмечают в Роскачестве, они выявлены в «ничтожных» количествах.

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Как уточняет РЕН ТВ, проверялось фруктовое пюре, произведённое в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии.

Его цена составляла от 13 до 105 рублей за упаковку. Эксперты также рассказали, на что стоит обращать при его покупке. Так, в детском пюре не должны присутствовать искусственные красители, консерванты и специи.

Пюре для малышей не должно содержать сахар и соль.

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Фото: ru.depositphotos.com
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