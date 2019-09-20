Роскачество нашло отраву для клещей в яблочном детском пюре
Следы пестицидов обнаружены в яблочном детском пюре, представленном на российском рынке. Опасные вещества выявлены в ходе исследования, проведённого специалистами Автономной некоммерческой организации «Российская система качества».
Как сообщает RT, были проверены 24 наиболее популярные торговые марки по 148 показателям безопасности и качества. Пестициды обнаружены в 8 из них. Речь идёт о веществах, которые применяются для борьбы с плесенью и грибами в плодах, а также для уничтожения клещей. Правда, как отмечают в Роскачестве, они выявлены в «ничтожных» количествах.
Как уточняет РЕН ТВ, проверялось фруктовое пюре, произведённое в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии.
Его цена составляла от 13 до 105 рублей за упаковку. Эксперты также рассказали, на что стоит обращать при его покупке. Так, в детском пюре не должны присутствовать искусственные красители, консерванты и специи.
Пюре для малышей не должно содержать сахар и соль.
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