Роскачество анонсировало разработку национального стандарта для российских вин

По его словам, в качестве основы будут взяты регламенты и стандарты, разработанные в рамках проекта «Винный гид России».

Протасов отметил, что новый документ станет «основой и базой, и будет абсолютно открытым».

Ранее эксперты Роскачества провели сравнительный анализ и выяснили, что вино в картонных упаковках является наиболее дешёвым и наименее вкусным напитком, сообщает RT.

