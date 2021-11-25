Роскачество анонсировало разработку национального стандарта для российских вин

Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что ведомство планирует разработать для российских вин национальный стандарт, сообщает ТАСС.

В Союзе виноделов оценили повышение пошлины на алкоголь из ЕС

По его словам, в качестве основы будут взяты регламенты и стандарты, разработанные в рамках проекта «Винный гид России».

Протасов отметил, что новый документ станет «основой и базой, и будет абсолютно открытым».

Ранее эксперты Роскачества провели сравнительный анализ и выяснили, что вино в картонных упаковках является наиболее дешёвым и наименее вкусным напитком, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АлкогольРоскачествоВино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры