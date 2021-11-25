Роскачество анонсировало разработку национального стандарта для российских вин
Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что ведомство планирует разработать для российских вин национальный стандарт, сообщает ТАСС.
По его словам, в качестве основы будут взяты регламенты и стандарты, разработанные в рамках проекта «Винный гид России».
Протасов отметил, что новый документ станет «основой и базой, и будет абсолютно открытым».
Ранее эксперты Роскачества провели сравнительный анализ и выяснили, что вино в картонных упаковках является наиболее дешёвым и наименее вкусным напитком, сообщает RT.
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