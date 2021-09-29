Роман Вильфанд спрогнозировал продолжительность «золотой осени» до 5 октября

«Золотая осень» продлится в России до 5 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, к европейской части России приближается мощный антициклон со Скандинавии. Он будет характеризоваться очень высоким атмосферным давлением, солнечной погодой и отсутствием осадков.

Синоптик добавил, что в это время ожидается температура до +13...+15 градусов, а атмосферное давление поднимется до 760 мм рт. ст., что на 12 единиц выше нормы.

На курортах бархатный сезон продлится также примерно неделю, сообщил синоптик.

В ближайшие дни в Евпатории температура воды составит +18 градусов. При этом в Анапе, Феодосии и Геленджике это значение будет достигать +19 градусов. В свою очередь, в Алуште, Сочи и Туапсе вода прогреется до +20 градусов, в Ялте — до 21 градуса тепла.

Ранее синоптик рассказал о наступлении старого бабьего лета и о «бальзаковском возрасте природы».



