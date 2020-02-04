Результаты земельных торгов в Москве побили рекорд

По итогам 2019 года количественный показатель городских торгов по аренде земельных участков в Москве увеличился в три раза, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, за прошлый год на торгах были реализованы 104 земельных участка общей площадью 26,3 га в совокупности почти на 512 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд по аукционам на право заключения договора аренды с 2011 года, когда такие торги прошли впервые, добавил Ефимов.

Большинство земельных участков (85) предназначены для индивидуального жилищного строительства, на остальных можно строить гаражи, культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные комплексы, промышленные и торгово-бытовые объекты. По 15 участкам под ФОКи и промышленные комплексы власти снизили стартовую цену до 1,5% от кадастровой.

Число участников торгов увеличилось с 58 в 2018 году до 384 в прошедшем, рассказал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Он отметил увеличение количества коммерческих инвесторов.

