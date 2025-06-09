В Москве дан торжественный старт экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии»
В Москве у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ был дан старт международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии».
К участникам экспедиции обратился президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в реализации этого проекта участвуют представители России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Это учёные, деятели культуры, представители деловых кругов и молодёжных движений, которым за 51 день предстоит преодолеть более восьми тысяч км.
«Путешествие в сердце Евразии» представляет собой прекрасный пример народной дипломатии... Экспедиция послужит дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах», - указал Путин.
Организаторы экспедиции добавили, что её участники посетят более 30 городов, где пройдут десятки мероприятий в сфере науки, бизнеса, культуры и медиа. Финалом станет Первый Центральноазиатский международный экономический форум, который состоится 22 июля 2025 года в Душанбе.
Ранее руководитель направления «Экология морей и океанов» института океанологии им. П.П. Ширшова РАН академик Михаил Флинт заявил, что в текущем сезоне запланированы по две крупных научных экспедиции в Арктике и Атлантике, пишут «Известия».
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