В Москве дан торжественный старт экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии»

К участникам экспедиции обратился президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в реализации этого проекта участвуют представители России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Это учёные, деятели культуры, представители деловых кругов и молодёжных движений, которым за 51 день предстоит преодолеть более восьми тысяч км.

«Путешествие в сердце Евразии» представляет собой прекрасный пример народной дипломатии... Экспедиция послужит дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах», - указал Путин.

Организаторы экспедиции добавили, что её участники посетят более 30 городов, где пройдут десятки мероприятий в сфере науки, бизнеса, культуры и медиа. Финалом станет Первый Центральноазиатский международный экономический форум, который состоится 22 июля 2025 года в Душанбе.

Ранее руководитель направления «Экология морей и океанов» института океанологии им. П.П. Ширшова РАН академик Михаил Флинт заявил, что в текущем сезоне запланированы по две крупных научных экспедиции в Арктике и Атлантике, пишут «Известия».

