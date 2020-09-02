РАН жёстко отвергла намерение Минобрнауки урезать полномочия академии
Президиум Российской академии наук признал невозможным одобрить коррективы, которые министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести в порядок научно-методического руководства РАН над институтами и вузами. Согласно предложенным изменениям, в частности, Курчатовский институт должен быть избавлен от экспертизы в РАН.
Проект документа был размещён в конце августа на Федеральном портале проектов нормативных актов правительства РФ. Согласно тексту, из-под научного и научно-методического руководства РАН выводятся Курчатовский институт, университеты, подведомственные правительству (ВШЭ, МГУ имени Ломоносова, РАНХиГС, СПбГУ), а также ещё ряд других научных организаций.
Как подчеркнул на заседании президиума вице-президент РАН Андрей Адрианов, реакция научного сообщества на этот проект была резкой и однозначно отрицательной. В РАН также заявили, что проект постановления Минобрнауки не был согласован с академией, передает ТАСС.
Более того, предложение противоречит поручениям президента РФ Владимира Путина, уверен глава РАН Александр Сергеев. Он предупредил, что академия обратится напрямую к главе государства, если Минобрнауки всё-таки продавит это постановление.
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