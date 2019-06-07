Путин вызвал американскую журналистку сразиться на татами

Президент России Владимир Путин отказался выйти на ринг с американской журналисткой Розалинд Мэтисон, увлекающейся тайским боксом. Вместо этого он предложил ей сойтись в поединке на татами, пишет РИА Новости.

Журналистка задавала вопрос российскому лидеру, в ходе которого отметила, что не рискнула бы выйти с ним на ринг. Путин ответил американке, что и он не стал бы с ней сражаться на ринге, поскольку никогда не занимался боксом.

«На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю», — цитирует Путина «Газета.ру».

Добавим, Владимир Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет. Он имеет звание мастера спорта по дзюдо, является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по каратэ, напоминает Ura.ru.

