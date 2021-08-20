Путин предоставил Центризбиркому РФ дополнительное здание в Москве

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ получила в своё распоряжение дополнительное здание в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, ЦИК предоставили здание по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7, а также нежилые помещения в здании по адресу: Большой Черкасский переулок, дом 11, строение 1.

Управлению делами президента РФ поручено «обеспечить эксплуатационно-техническое обслуживание указанных здания и нежилых помещений».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на предстоящие выборы депутатов Госдумы РФ зарегистрированы 3 910 кандидатов, по одномандатным округам - 2 062 человека, и 11 самовыдвиженцев.

