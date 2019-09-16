Просвет почти не виден. Плохая погода ожидается в России
Температура воздуха в столичном регионе сильно понизится в течение недели. По данным синоптиков, сегодня в Москве и области ещё относительно комфортно – до +16 градусов. Ветер в порывах будет достигать 15-и метров в секунду. К середине недели днём может похолодать до +10°С, отмечает «Свободная пресса».
Всю неделю времени будет приниматься небольшой дождь. К воскресенью осадки усилятся, весь второй выходной день пройдёт под стук капель. В ночь на понедельник возможен мокрый снег. Днём не выше +9°С днем, ночью +1 +4°С .
В Твери дожди будут идти всю неделю. Ночные температуры будет доходить до +1°С. Южнее, в Брянске и Воронеже будет потеплее. Неделя начнется с +15 +19. К выходным столбики термометров покажут только +9 +10°С. Там также прогнозируются регулярные дожди.
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