Производитель беспилотников «Ростеха» оспорил в суде закупки «Газпрома»

Компания корпорации «Ростех» ООО «ЦСТ», российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, работающий под брендом Zala Aero, обратилась в суд к компаниям группы «Газпром» с тремя исками о «нарушении процедуры торгов». Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных судов, передает «Интерфакс».

Иски поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявления зарегистрированы судом в пятницу. Ответчиками выступают головная компания ПАО «Газпром», АО «Газпром космические системы», а также ООО «Газпром переработка» и все 18 дочерних компаний по транспортировке газа – «трансгазов» - от ООО «Газпром трансгаз Волгоград» до ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В конце 2020 - начале этого года «Газпром» провел три открытых конкурентных отбора в электронной форме на воздушное патрулирование трубопроводов в 2021-2023 годах. В конкурентных процедурах принимало участие по три участника («Газпром» по новым правилам своих закупок не раскрывает их названия), ни одна заявка не была отклонена. При общей суммарной стартовой цене лотов в 1,712 млрд рублей цена по итогам конкурсной процедуры снизилась до 1,448 млрд рублей.

Ранее стало известно, зачем «Газпрому» газовый кризис в Европе.



