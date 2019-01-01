Разин: Лечение Шатунова глава Минздрава взяла на личный контроль

Певец Юрий Шатунов после концерта был госпитализирован и прооперирован в Москве. Во время гастролей артист простудился и переносил болезнь на ногах, после чего у него воспалился зуб. После осмотра врачи обнаружили воспаление гайморовой пазухи и приняли решение экстренно прооперировать Шатунова.

В эфире НСН продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил свою благодарность министру здравоохранения Веронике Скворцовой, под контролем которой проводилась операция. Он также сообщил, что у Шатунова было высокое внутричерепное давление, так как гайморит, которым артист болеет с детства, дал о себе знать. Артисту предстоит еще одна операция из-за воспаления зубных каналов.

«3 часа 10 минут он отстоял на антибиотиках, на обезболивающих, после концерта ему стало еще хуже. Сразу самолетом в Москву, в клинику, там был проведен консилиум. В 8 утра состоялась срочная операция бригадой врачей под руководством министра здравоохранения. Вероника Игоревна Скворцова контролировала этот вопрос. Давала команду, чтобы все было на самом высоком уровне и были лучшие специалисты России. Сделали удачно операцию, но будет еще одна операция. Он еще недели 2 будет в больнице, потому что воспаление пошло на зубные каналы» - отметил он.