Разин: Лечение Шатунова глава Минздрава взяла на личный контроль
В эфире НСН продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал подробности о госпитализации Юры Шатунова.
Певец Юрий Шатунов после концерта был госпитализирован и прооперирован в Москве. Во время гастролей артист простудился и переносил болезнь на ногах, после чего у него воспалился зуб. После осмотра врачи обнаружили воспаление гайморовой пазухи и приняли решение экстренно прооперировать Шатунова.
В эфире НСН продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил свою благодарность министру здравоохранения Веронике Скворцовой, под контролем которой проводилась операция. Он также сообщил, что у Шатунова было высокое внутричерепное давление, так как гайморит, которым артист болеет с детства, дал о себе знать. Артисту предстоит еще одна операция из-за воспаления зубных каналов.
«3 часа 10 минут он отстоял на антибиотиках, на обезболивающих, после концерта ему стало еще хуже. Сразу самолетом в Москву, в клинику, там был проведен консилиум. В 8 утра состоялась срочная операция бригадой врачей под руководством министра здравоохранения. Вероника Игоревна Скворцова контролировала этот вопрос. Давала команду, чтобы все было на самом высоком уровне и были лучшие специалисты России. Сделали удачно операцию, но будет еще одна операция. Он еще недели 2 будет в больнице, потому что воспаление пошло на зубные каналы» - отметил он.
Продюсер «Ласкового мая» также подчеркнул, что Шатунов буквально ценой риска для жизни продолжал давать концерты, несмотря на болезнь.
«Юра продал почти 50 миллионов билетов, востребованный такой, 37 концертов отработал и как настоящий артист не стал отменять концерт, ценой риска огромнейшего. Врачи говорили, что в любой момент может произойти непоправимое. В головной мозг могла попасть жидкость, тем не менее, он не стал отменять концерт. Один только отменил, а 3 часа 10 минут простоял на ногах. Настоящий народный артист!» - заключил он.
Андрей Разин добавил, что совсем скоро Шатунов вернется на сцену, уже в октябре должны пройти 60 концертов.
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