Пробки в Москве достигли 9 баллов впервые с начала режима самоизоляции
Загруженность дорог Москвы вечером в среду составила 9 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки». Таких пробок в столице не было весь период самоизиляции.
Движение затруднено почти на всем Садовом кольце и Третьем транспортном кольце, а также по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской, Дербеневской и другим набережным. Скорость автомобильного потока снижена практически по всему центру города. Кроме того, проблемы в движении есть на Ленинградском и Волоколамском проспектах, других вылетных магистралях, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке МКАД.
Накануне, 9 мая, в первый день отмены режима самоизоляции и пропусков степень загруженности московских дорог оценивалась вечером в 6 баллов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru