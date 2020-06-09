Пробки на дорогах и толчея в метро. Москва вернулась к жизни

Первый день практически полноценной жизни после отмены режима всеобщей самоизоляции и пропускной системы для передвижения по городу принес ощутимый прирост людей на улицах и машин на дорогах Москвы. Ощутимый настолько, что вновь возникли забытые было заторы на въездах в город и затруднения в движении по ключевым столичным магистралям. По данным «Яндекс-пробки» на 18:30, степень загруженности московских дорог оценивалась в 6 баллов.

Зримо увеличился и пассажиропоток в общественном транспорте. Фотографии из московского метро свидетельствуют о существенном росте числа пассажиров, вплоть до того, что соблюдение социальной дистанции оказалось крайне затруднительно. Платформы пригородных электричек на столичных вокзалах тоже оказались полны людей, которые, несмотря на то, что день формально рабочий, устремились не только в офисы, но и по магазинам, а также в парикмахерские и салоны красоты. В те из них, что сумели открыться с соблюдением всех санитарных требований уже в первый день после отмены ограничений, записаться практически невозможно: время расписано на неделю-другую вперед. В Москве с 9 июня отменены режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. Все жители города, включая людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу. Открылись салоны красоты и ветклиники, полностью сняты ограничения на работу каршеринга, работу общественных организаций, киностудий и научных институтов, открыты для посещения кладбища. Впереди еще два этапа снятия ограничений, с 16 и с 23 июня.

В Кремле не считают излишне стремительной отмену ограничений в Москве, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, отменены не все ограничения: какие-то остаются, какие-то будут отменены через 1 -2 недели, - напомнил представитель Кремля. Он также отметил, что право принимать решения по режиму ограничений, связанных с коронавирусом, исходя из конкретной ситуации и на основе оценки экспертов, дано руководителям регионов. К тому же эти полномочия реализуются в тесной координации с правительственным штабом, - заметил Песков.

Вслед за Москвой возможность снятия остающихся запретов, введенных из-за коронавируса, обсуждают власти Московской области. Ограничительные меры будут смягчены при первой возможности, решение может быть принято уже к концу недели, - заявил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется на территории региона вторую неделю подряд. Кстати, парикмахерские в Подмосковье открылись раньше, чем в столице: жители области имеют возможность подстричься еще с 3 июня.

