Прифотошопленного Киану Ривза обнаружили в украинском учебнике истории

4 февраля 202012:50

Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник истории. Чудеса наблюдательности проявила редакция сайта delo.ua. Журналисты рассмотрели сидящего актёра из популярного мема "грустный Киану", который при помощи графического редактора был добавлен к группе рабочих. Ривз, обедающий на лавочке в одиночестве, появился на известной фотографии «Обед на небоскребе». Этот снимок был сделан в 1932 году.

Фото звезды «Матрицы» в неожиданной компании можно обнаружить на 58 странице учебника в параграфе «Соединенные Штаты Америки в период между войнами».

Примечательно, что учебник, выпущенный в 2018 году, рекомендован Министерством образования и науки Украины.

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Между тем, в августе прошлого года НСН писала, что съёмки четвертого фильма «Матрица», в котором Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к исполнению ролей Нео и Тринити, начнутся в 2020 году. Представитель компания Warner Brothers Тоби Эммеритч объявил, что режиссером и сценаристом фильма выступит Лана Вачовски, которая принимала участие в создание первых трех частей киноэпопеи (тогда она была известна, как Лоуренс Вачовски).

Напомним, первая часть культового фильма «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. При бюджете в 64 миллиона долларов картина собрала в мировом прокате более 463 миллионов. В общей сложности первые три фильма «Матрицы» собрали в прокате около 1,6 миллиарда долларов.


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ФОТО: delo.ua/скриншот страницы из украинского учебника по всемирной истории
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