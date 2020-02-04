Прифотошопленного Киану Ривза обнаружили в украинском учебнике истории

Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник истории. Чудеса наблюдательности проявила редакция сайта delo.ua. Журналисты рассмотрели сидящего актёра из популярного мема "грустный Киану", который при помощи графического редактора был добавлен к группе рабочих. Ривз, обедающий на лавочке в одиночестве, появился на известной фотографии «Обед на небоскребе». Этот снимок был сделан в 1932 году.

Фото звезды «Матрицы» в неожиданной компании можно обнаружить на 58 странице учебника в параграфе «Соединенные Штаты Америки в период между войнами».

Примечательно, что учебник, выпущенный в 2018 году, рекомендован Министерством образования и науки Украины.