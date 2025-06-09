В России вышел подкаст SHOT Crime об убийстве Михаила Круга
Telegram-канал SHOT представил второй эпизод подкаста SHOT Crime. Он посвящён одной из самых опасных и влиятельных ОПГ Тверской области «Тверские волки», а также убийству певца Михаила Круга.
Авторы подкаста не только восстанавливают ход событий и обсуждают многочисленные версии следствия, но и шаг за шагом раскрывают детали резонансного преступления 2000-х годов, предоставляя эксклюзивную информацию.
Близкий друг певца Ирина Чикунова рассказала, что участники банды проникли к нему в дом с целью похитить антикварные иконы. Бадиты предполагали, что верующий Михаил Круг обратится к главе ОПГ Александру Костенко (Лом) за помощью, однако в ходе завязавшейся перестрелки исполнитель был смертельно ранен.
Ранее был выпущен первый эпизод SHOT Crime, который был посвящён ОПГ Корчагиных, орудующей в подмосковном Чехове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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