Праздничные выходные порадуют аномальным теплом
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН о погоде на ближайшие три дня и начало короткой рабочей недели.
Аномально тёплая погода сохранится в столичном регионе все три праздничных выходных дня, а также в начале короткой рабочей недели. Температура воздуха будет превышать средне-климатическую норму на 9 -11 градусов. Об этом НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«В ближайшие пять дней ожидается преобладание облачной погоды, давление будет близким к норме. В ночь с пятницы на субботу небольшой дождь, в Москве 0°C…+5°C, по области +1°C…+6°C, в Подмосковье местами туман. Ветер южный юго-восточный 3 – 8 м/с.
Днём в субботу также небольшой дождь, максимальная температура в городе +8°C…+10°C, по области +6°C…+11°C. В воскресенье вероятность небольшого дождя сохраняется, облачно. Ночь в столице +4°C…+6°C, по области +2°C…+7°C. Днём, как и накануне +8°C…+10°C , в Подмосковье +6°C…+11°C. Тот же южный ветер 3 – 8 м/с», - рассказала собеседница НСН.
После Международного женского дня в столичном регионе ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Однако существенного понижения температуры 9 марта не произойдёт, заверила Марина Макарова:
«В ночь на понедельник в Москве +3°C…+5°C , по области +2°C…+7°C. Днём в городе +6°C…+8°C, по области +4°C…+9°C. Небольшой дождь, ветер западный 5 – 10 м/с».
Рабочая неделя начнётся примерно с таких же показаний термометров. Ночью 0°C…+5°C, днём +5°C…+10°C, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный 5 – 10 м/с.
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