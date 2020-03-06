Праздничные выходные порадуют аномальным теплом

Аномально тёплая погода сохранится в столичном регионе все три праздничных выходных дня, а также в начале короткой рабочей недели. Температура воздуха будет превышать средне-климатическую норму на 9 -11 градусов. Об этом НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В ближайшие пять дней ожидается преобладание облачной погоды, давление будет близким к норме. В ночь с пятницы на субботу небольшой дождь, в Москве 0°C…+5°C, по области +1°C…+6°C, в Подмосковье местами туман. Ветер южный юго-восточный 3 – 8 м/с.