Синоптик и врач дали советы, как безопасно пережить аномальную жару

Специалисты в эфире НСН рассказали, как не получить тепловой удар от жары, которая продержится в Центральной России до четверга.

Погоду, типичную для пика лета, прогнозируются на этой неделе синоптики. На европейской части России, в столичном регионе, в частности, воздух днем будет прогреваться до +30 С°, сообщили в Гидрометцентре.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" уточнил, что такая погода продержится в Центральной части России до четверга.

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«До середины недели характер погоды будет определять гребень антициклона. Усиливаясь с юго-востока, он принесет в европейскую часть страны довольно прогретые, жаркие воздушные массы из регионов Азии. В итоге температура будет превышать климатическую норму на 9-10 градусов, +28…+30 С°. Отдохнуть и в ночное время от жары не удастся, в столице будет не прохладнее +15…+17 С°. Такие температуры характеры для середины лета, да и то всего 5-7 раз в течение этих месяцев», - сообщил синоптик.

В этой связи медики рекомендуют не попадать под прямые солнечные лучи в период их наибольшей активности, то есть с 12 до 17 часов. Следует подбирать более легкую одежду из натуральных тканей, при отсутствии противопоказаний нужно выпивать 2-2,5 литра воды.

Для дачников, которые стремятся побыстрее привести свои участник в порядок врач-гериатр Юрий Конев дал особые советы.

«Не перегружаться! За зиму мы отвыкли от больших физических нагрузок на даче и желание всё быстренько перекопать, должно подавляться. Работать в позе молящегося магометанина, то есть стоя на коленях, почти упираясь лбом в землю, не нужно. Иначе что создаются предпосылки для возникновения и осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше использовать маленькую скамеечку, сохраняя правильное положение и наклон тела», - отметил он в беседе с НСН.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Москву надвигается зной, которого не было 124 года.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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