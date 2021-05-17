Синоптик и врач дали советы, как безопасно пережить аномальную жару

ВОЗ высоко оценила программу медобследований в павильонах «Здоровая Москва»

В столице еще более двух тысяч пациентов выздоровели после прохождения лечения от COVID-19

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Собянин: До конца года в Москве откроются еще 20 круглогодичных ярмарок

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