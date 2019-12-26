Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.

«Хейтеры и люди которые любят обвинять, осуждать,находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж( сама виновата, раз такие фотографии, значит руки отрубил за дело) сразу проходите мимо!» - написала она.

Девушка также порассуждала о случаях домашнего насилия, отметив, что попытки оправдать мужчин, поднявших руку на женщину, выглядят дико. Она упомянула и случай с историком Олегом Соколовым, убившим 24-летнюю аспирантку.

За издевательства над Маргаритой ее теперь уже бывший муж получил 14 лет колонии. Врачи сумели пришить пострадавшей одну кисть, вместо второй женщине установили бионический протез. Сейчас Маргарита одна воспитывает двух детей. В октябре СМИ писали, что она снова собирается замуж.