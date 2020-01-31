Посол Германии назвал крайний срок запуска «Северного потока - 2»

Дипломат рассказал учащимся, что обсуждал сроки запуска газопровода с главой концерна «Газпром» Алексеем Миллером. Временные рамки проекта были определены следующим образом: конец 2020 — первый квартал 2021 года, отмечает Газета.ру.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель призвала полностью завершить прокладку трубопровода и резко осудила санкции США, которые заставили подрядчиков прервать работы.

