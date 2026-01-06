Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет

Венгерский кинорежиссёр Бела Тарр умер в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на Венгерскую ассоциацию кинематографистов пишет RT.

Польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет

Уточняется, что кинодеятель, создавший такие киноленты, как «Семейное гнездо», «Проклятие», «Гармонии Веркмейстера» и другие, скончался после продолжительной и тяжёлой болезни.

«Семья скорбит и просит отнестись с пониманием, а также воздержаться от обращения за комментариями в эти трудные дни», - говорится в сообщении.

Ранее в возрасте 75 лет умер звезда фильма «Мортал Комбат» американский актёр Кэри-Хироюки Тагава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураСмертьКинорежиссёрВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры