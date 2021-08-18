Посетителей кинотеатров будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров

Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах, которые начнут действовать с 1 марта будущего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает ТАСС, согласно новым правилам, кинотеатры обяжут предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом фильма. Эта информация будет размещена около касс кинотеатра. Благодаря этому зрители смогут точнее рассчитать время и не опоздать на сеанс.

Кроме того, по новым правилам, посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе, о ширине экрана, формате звуковой системы и типе проектора.

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К слову, ранее сообщалось, что отреставрированную версию психологического триллера «Молчание ягнят» покажут в российских кинотеатрах. Сеансы начнутся с 16 сентября, и пройдут полностью на английском языке с русскими субтитрами.

В этом году фильм «Молчание ягнят» отмечает свой 30-ый день рождения. В честь юбилея на широкие экраны выйдет 4К-реставрация знаменитой ленты.

В 1992 году фильм получил рекордные пять «Оскаров» в пяти главных номинациях, а годом ранее был удостоен приза за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Главные роли в картине исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноМихаил МишустинКинотеатры
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