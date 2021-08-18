Посетителей кинотеатров будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров

Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах, которые начнут действовать с 1 марта будущего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает ТАСС, согласно новым правилам, кинотеатры обяжут предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом фильма. Эта информация будет размещена около касс кинотеатра. Благодаря этому зрители смогут точнее рассчитать время и не опоздать на сеанс.

Кроме того, по новым правилам, посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе, о ширине экрана, формате звуковой системы и типе проектора.