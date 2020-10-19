Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбои в работе соцсетей

Пользователи Facebook и Instagram за разных точек земного шара пожаловались на сбои в работе социальных сетей. Об этом говорят данные сайта Downdetector. По данным портала, перебои начались около 15:00 по московскому времени. На сбои в работе Facebook в основном жалуются жители Соединенных Штатов. При этом, в странах Европы – в Великобритании, Нидерландах и Испании, а также в России, юзеры заявляют о перебоях в работе Instagram.

Большинство тех, кто сообщил о сбоях в Facebook (41%), жалуются на полное отключение соцсети. Пользователи Instagram сообщают в основном о проблемах с новостной лентой (60%).

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Напомним, в начале октября в Instagram заявил, что будут скрывать негативные комментарии к постам, чтобы сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети. Но совсем удаляться скрытые сообщения не будут, сообщается на сайте компании.

Рaзрaботчики добaвили, что хоть пользовaтели и не ходят подвергaться воздействию негaтивных комментaриев, они выступaют зa большую прозрaчность в вопросе о том, кaкие комментaрии скрывaются. Поэтому чтобы увидеть скрытые комментарии, можно будет нажать на соответствующую кнопку, говорится в заявлении Instagram.

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ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
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