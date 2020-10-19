Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбои в работе соцсетей

Пользователи Facebook и Instagram за разных точек земного шара пожаловались на сбои в работе социальных сетей. Об этом говорят данные сайта Downdetector. По данным портала, перебои начались около 15:00 по московскому времени. На сбои в работе Facebook в основном жалуются жители Соединенных Штатов. При этом, в странах Европы – в Великобритании, Нидерландах и Испании, а также в России, юзеры заявляют о перебоях в работе Instagram.

Большинство тех, кто сообщил о сбоях в Facebook (41%), жалуются на полное отключение соцсети. Пользователи Instagram сообщают в основном о проблемах с новостной лентой (60%).