Поклонники The Simpsons вычислили реальный возраст Гомера Симпсона
Внимательные зрители мульсериала The Simpsons вычислили реальный возраст главного персонажа Гомера Симпсона, об этом сообщает Daily Mail. Они заметили, что в 16-й серии четвертого сезона демонстрируются водительские права мультипликационного персонажа с указанной датой рождения: 12 мая 1956 года. Таким образом, несколько дней назад Гомеру исполнилось 64 года.
А в 1989 году – когда вышла первая серия «Симпсонов» – ему было 33 года.
Ранее НСН писала, что из сюжета популярного американского мультсериала «Симпсоны» может пропасть один из персонажей. Так, в новых сериях мультфильма зрители могут больше не увидеть Апу Нахасапимапетилона.
Как утверждают критики, этот персонаж имеет индийский акцент. Для многих это является оскорбительным изображением индусов, проживающих в США.
Информацию подтвердил журналистам индийский кинопродюсер Ади Шанкар. При этом он согласился, что исключение Апу из сюжета «Симпсонов» позволит избежать связанных с персонажем противоречий, пишет IndieWire.
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