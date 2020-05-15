Поклонники The Simpsons вычислили реальный возраст Гомера Симпсона

Внимательные зрители мульсериала The Simpsons вычислили реальный возраст главного персонажа Гомера Симпсона, об этом сообщает Daily Mail. Они заметили, что в 16-й серии четвертого сезона демонстрируются водительские права мультипликационного персонажа с указанной датой рождения: 12 мая 1956 года. Таким образом, несколько дней назад Гомеру исполнилось 64 года.

А в 1989 году – когда вышла первая серия «Симпсонов» – ему было 33 года.