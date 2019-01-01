Погода мешает выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Сильный ветер на побережье Николаевского района Хабаровского края мешает выпуску косаток и белух из «китовой тюрьмы», сообщил РИА Новости представитель Хабаровского Гидрометцентра.

Собеседник агентства уточнил, что дождь на побережье Николаевского района прекратился, но сохраняются сильный ветер до 14 метров в секунду, пасмурная и прохладная погода, которые мешают выпустить животных на волю.

Ранее директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Вячеслав Рожнов рассказал НСН, что косатки и белухи будут выпущены на волю в конце июня - начале июля.

«Одновременно, к сожалению, животных выпустить невозможно. Это будет осуществляться отдельными по возможности максимальными партиями. С какой частотой будут выпускаться, зависит от того, какой будет выбран маршрут транспортировки. Предполагается, что косаток будет транспортировать в район Шантарских островов. Примерно в те же места и белух. В этом районе рассматриваются разные бухты. За все отвечает ВНИРО», - пояснил собеседник.

Первых двух косаток и шестерых белух вывезли из «китовой тюрьмы» 20 июня, пишет «Российская газета». В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Сначала перевозка шла по суше, но 21 июня животные прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно, которое отправилось к месту назначения по Амуру. В поселке Иннокентьевка Николаевского района косаток и белух перегрузили в автомобили и повезли к мысу Перовского.

