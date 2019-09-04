В Москве стартовала программа Urban.Tech Moscow
Программа Urban.Tech Moscow по поиску новых цифровых решений для городской среды стартовала в столице. Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, главные цели хакатона в Москве – это поиск талантливых IT-специалистов, минимизация рисков высокотехнологичных стартапов на начальном этапе работы, трансформация разработок участников в перспективный бизнес. Столичные власти рассчитывают, что в форуме примут участие не менее 3 тысяч человек из 7 стран. Прием заявок стартует 15 сентября.
В форуме Urban.Tech Moscow специалисты будут защищать проекты в пяти направлениях: «умный город», «системы управления», «финансы», «маркетплейсы» и «искусственный интеллект».
Организаторы предложат участникам более 20 направлений и задач, над которыми они будут работать. При формировании повестки программы были проанализированы запросы городских структур и лидеров российского рынка, которые предложили участникам программы создать продукт, который будет иметь потенциального потребителя в лице города и бизнеса.
«Этот формат уникален для правительства Москвы, поскольку он охватывает весь жизненный цикл проекта: от формирования команд и создания решений до развития и вывода продукта на рынок в акселераторе городских решений», - заявил Фурсин.
Чиновник добавил, что Москва в прошлом вышла в лидеры рейтинга электронного правительства ООН. Позади остался Лондон, Париж, Амстердам, Шанхай, Нью-Йорк и Берлин.
«Городу нужны таланты, способные создавать и внедрять в повседневную жизнь москвичей яркие технологические решения», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Международные этапы программы пройдут с 5 октября по 10 ноября в Чехии, Латвии, Казахстане, Армении, Республике Беларусь и Израиле. К участию приглашены разработчики, дизайнеры, аналитики, продакт-менеджеры и маркетологи.
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