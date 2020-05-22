Подсчитано число россиян, никогда не пользовавшихся интернетом

Никогда не пользовался интернетом каждый пятый россиянин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». При этом, в ходе исследования выяснилось, что 69% респондентов в последний раз были в сети в течение последних суток.

Социологи отметили, что чуть больше половины респондентов (51%) пользуются дома и домашним, и мобильным интернетом.

Также в ходе опроса выяснилось, что доступ в Сеть большинству жителей России нужен для того, чтобы узнавать новости, общаться, работать, а также смотреть фильмы и передачи.