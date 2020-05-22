Подсчитано число россиян, никогда не пользовавшихся интернетом

Никогда не пользовался интернетом каждый пятый россиянин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». При этом, в ходе исследования выяснилось, что 69% респондентов в последний раз были в сети в течение последних суток.

Социологи отметили, что чуть больше половины респондентов (51%) пользуются дома и домашним, и мобильным интернетом.

Также в ходе опроса выяснилось, что доступ в Сеть большинству жителей России нужен для того, чтобы узнавать новости, общаться, работать, а также смотреть фильмы и передачи.

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Между тем, специалисты Роскачества предупредили россиян, что использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов может обернуться заражением компьютера вредоносными программами, об этом пишет РИА Новости. В ведомстве также напомнили, что посетители данных ресурсов рискуют тем, что киберпреступники могут завладеть их персональными данными.

Эксперты подчеркивают, что злоумышленники могут получить возможность следить за пользователем через микрофон или веб-камеру, а также выполнять в сети от его имени действия, в частности, в мошеннических целях. Также в Роскачестве отметили, что клик по рекламе на пиратском онлайн-кинотеатре может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения.


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ФОТО: pixabay.com
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