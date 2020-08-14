Певица Валентина Легкоступова умерла в пятницу в Москве

Ей было 54 года.

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки", - написала Бриль.

Как сообщали СМИ ранее, 11 августа стало известно о госпитализации Легкоступовой с черепно-мозговой травмой. Певицу в ее квартире нашла дочь. Со ссылкой на слова ее мужа яхтсмена Юрия Фирсова сообщалось, что она ударилась головой, упав в ванной.

В больнице Легкоступову прооперировали, но она оставалась крайне тяжёлом состоянии, отмечает RT. По данным источника РИА Новости, до трагического инцидента певица вместе с мужем несколько дней употребляла спиртное.

Валентина Легкоступова — Заслуженная артистка Российской Федерации, наиболее известна по исполнению песни «Ягода-малина».

