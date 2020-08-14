Певица Валентина Легкоступова умерла в пятницу в Москве
Певица Валентина Легкоступова умерла в пятницу в Москве, сообщила ее дочь Анетта Бриль в Instagram.
Ей было 54 года.
"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки", - написала Бриль.
Как сообщали СМИ ранее, 11 августа стало известно о госпитализации Легкоступовой с черепно-мозговой травмой. Певицу в ее квартире нашла дочь. Со ссылкой на слова ее мужа яхтсмена Юрия Фирсова сообщалось, что она ударилась головой, упав в ванной.
В больнице Легкоступову прооперировали, но она оставалась крайне тяжёлом состоянии, отмечает RT. По данным источника РИА Новости, до трагического инцидента певица вместе с мужем несколько дней употребляла спиртное.
Валентина Легкоступова — Заслуженная артистка Российской Федерации, наиболее известна по исполнению песни «Ягода-малина».
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