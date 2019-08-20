Петербург вошел в топ тусовочных городов мира
Санкт-Петербург занял четвертое место в списке самых тусовочных городов мира. Рейтинг лучших в мире городов для вечеринок опубликовало издание Lonely Planet.
В городе на Неве исследователи насчитали почти две сотни ночных заведений, но при этом отметили недорогое жилье и особую атмосферу по выходным и в ночное время.
Городом с лучшими вечеринками, по версии издания, оказался Белград. Впервые это звание досталось столице Сербии еще в 2009 году, отмечает РИА ФАН.
Второе место рейтинга заполучил мексиканский город Плая-дель-Кармен, передает Газета.ру.
Тройку лидеров замкнул Сингапур, в котором заметили высокие цены на алкоголь, но и высокий уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов, пишут «Известия».
Ранее НСН писала, что Санкт-Петербург вошел в топ городов России, в которых туристы чувствуют себя как в Европе. Северная столица заняла вторую строчку, уступив первенство Калининграду.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Прозрение Европы. В Совфеде оценили слова Макрона о России
- Суд продлил срок ареста Атамбаева до 26 октября
- «Гринпис» рассказал о возвращении косатки из «китовой тюрьмы» к диким сородичам
- «Пилот» готовит переиздание альбома «Рыба, крот и свинья»
- Окно возможностей или кризис. Куда заведут Россию торговые войны США с Китаем?