Петербург вошел в топ тусовочных городов мира

Санкт-Петербург занял четвертое место в списке самых тусовочных городов мира. Рейтинг лучших в мире городов для вечеринок опубликовало издание Lonely Planet.

В городе на Неве исследователи насчитали почти две сотни ночных заведений, но при этом отметили недорогое жилье и особую атмосферу по выходным и в ночное время.

Городом с лучшими вечеринками, по версии издания, оказался Белград. Впервые это звание досталось столице Сербии еще в 2009 году, отмечает РИА ФАН.

Второе место рейтинга заполучил мексиканский город Плая-дель-Кармен, передает Газета.ру.

Тройку лидеров замкнул Сингапур, в котором заметили высокие цены на алкоголь, но и высокий уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов, пишут «Известия».

Ранее НСН писала, что Санкт-Петербург вошел в топ городов России, в которых туристы чувствуют себя как в Европе. Северная столица заняла вторую строчку, уступив первенство Калининграду.

