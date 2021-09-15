Памятник Эльдару Рязанову на кладбище в Москве окрасился в розовый цвет
Памятник Эльдару Рязанову на московском кладбище окрасился в розовый цвет. Об этом сообщила дочь российского кинорежиссёра. По ее словам, бронза странным образом вдруг поменяла цвет.
«Мы сами в недоумении. Теперь выглядит как камень», — отметила Ольга Рязанова в беседе с «Комсомольской правдой».
Скульпторы также не могут объяснить происходящее. Некоторые эксперты думают, что на изменение цвета могла повлиять некачественная кислота или кто-то мог помыть памятник с чистящим средством.
Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли в Москве памятник Александру Невскому, сообщает пресс-служба московского правительства.
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