Памятник Эльдару Рязанову на кладбище в Москве окрасился в розовый цвет

Памятник Эльдару Рязанову на московском кладбище окрасился в розовый цвет. Об этом сообщила дочь российского кинорежиссёра. По ее словам, бронза странным образом вдруг поменяла цвет.

«Мы сами в недоумении. Теперь выглядит как камень», — отметила Ольга Рязанова в беседе с «Комсомольской правдой».

Скульпторы также не могут объяснить происходящее. Некоторые эксперты думают, что на изменение цвета могла повлиять некачественная кислота или кто-то мог помыть памятник с чистящим средством.

Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли в Москве памятник Александру Невскому, сообщает пресс-служба московского правительства.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:Эльдар Рязанов
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