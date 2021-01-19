Дуров рассказал о блокировке публичных призывов к насилию в Telegram

Модераторы Telegram заблокировали сотни призывов к насилию, Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров в своей публикации рассказал о том, что в начале января команда модераторов приложения зафиксировала всплеск отчетов о призывах к насилию, исходящих от публичных каналов в мессенджере. Команда, по словам основателя, заблокировала сотни американских каналов, которые пропагандируют насилие.

Глава Telegram поблагодарил своих коллег и пользователей, принимавших активное участие в модерации контента, и отметил, что аудитория США составляет "пока что" менее чем 2% от общего числа пользователей. По словам Дурова, основатели Telegram "приветствуют мирные дебаты и протесты", но запрещают использовать площадку для распространения публичных призывов к насилию.

Ранее стало известно, что Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал в эфире НСН, что нужно делать пользователям Telegram в этой ситуации.

