Осень в Москве может стать самой тёплой с начала века
Синоптики предполагают, что нынешняя осень в столичном регионе России может оказаться самой тёплой с начала века. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Там уточнили, что тёплый ноябрь – не такое уж необычное явление для Москвы.
Аналогичный температурный уровень наблюдался за последние 70 лет более чем в 20 случаях, отмечает RT. Последний раз тёплая середина ноября пришлась на 2017 год, тогда воздух днём прогревался до +5...+6 °С.
К рекорду приближается и Санкт-Петербург. Причиной тому - субтропическое тепло, которое сейчас устремилось в западную половину европейской территории России с южным ветром.
Так, накануне в населенном пункте Пушкинские Горы в окрестностях северной столицы термометр показал +11.5, оставив позади рекорд 1969 года. Рекордные значения температуры отмечаются также в Белоруссии и на Украине.
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