Осень в Москве может стать самой тёплой с начала века

Синоптики предполагают, что нынешняя осень в столичном регионе России может оказаться самой тёплой с начала века. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Там уточнили, что тёплый ноябрь – не такое уж необычное явление для Москвы.

Аналогичный температурный уровень наблюдался за последние 70 лет более чем в 20 случаях, отмечает RT. Последний раз тёплая середина ноября пришлась на 2017 год, тогда воздух днём прогревался до +5...+6 °С.