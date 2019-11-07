Опрос: Половина россиян берут с собой еду в самолёт

Каждый второй житель России берёт с собой еду в самолёт. Об этом говорят результаты исследования, проведённого экспертами сервиса Aviasales. Респонденты объясняют это тем, что на коротких перелётах не предусмотрено питание. И для того, чтобы гарантированно перекусить во время путешествия, им приходится заранее покупать еду.

К слову, в список самых популярных для перекуса продуктов вошли мандарины, печенье, орехи, а также шоколадные батончики и пирожки. В ходе опроса также выяснилось, что многие наши соотечественники едят привезённые с собой продукты и в течение самого отпуска. Это касается «дорогих» стран, например, США, Израиля и Арабских Эмиратов.