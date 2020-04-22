Оперштаб: 2/3 умерших с коронавируса поздно обратились к врачам
Две трети скончавшихся с диагнозом COVID-19 в Москве не обратились к медикам на ранней стадии заболевания, они приняли проявившиеся симптомы за обычную респираторную вирусную инфекцию или весеннюю аллергию. Такую статистику приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
Там обратили внимание на особенность развития заболевания инфицированных коронавирусом – состояние пациентов резко ухудшается на 5−8 день после заражения, отмечает «Свободная пресса».
В оперштабе настоятельно призвали не заниматься самолечением и не выходить из дома в случае любых симптомов, характерных для ОРВИ. Врача надо вызвать на дом.
Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 5236 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Москве прирост составил 2548. В столице выздоровели ещё 210 человек. Общее число заражённых в стране - 57 999, в Москве - 31 981.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru