Онколог опроверг пользу грибов для лечения рака

Медики заявили о пользе грибов для здоровья, но только в очень небольших количествах – не более 150 грамм в день. Как пишет РИА новости со ссылкой на диетолога, кандидата медицинских наук Елену Ливанцову, грибы содержат большое количество витаминов и полезных веществ. Во-первых, они обладают противоопухолевым эффектом, а во-вторых, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы.

К тому же в грибах много полезных для организма витаминов и микроэлементов, в том числе, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. При отсутствии противопоказаний Ливанцова считает, что грибы в пищу можно употреблять каждый день.

Ведущий онколог клиники «24/7» Вадим Гутник в беседе с НСН вспомнил по этому поводу героиню пьесы, шедшей в кукольном театре Сергея Образцова, «кандидата околовсяческих наук» Венеру Михайловну Пустомельскую.

«Это такие доктора нам предлагают лечить рак помидорами, красным вином и слабо прожаренными пельменями с правого бока. Сейчас активно разрабатывается иммунотерапия, но грибы… Бред отличается от шутки тем, что первый не поддаётся коррекции. И если человек бредит, то очень надеюсь, что мой комментарий внесет коррекцию в эту сенсационную в кавычках новость. Россия сидит на двух иглах: это нефтяная и Останкинская. Масс-медиа обладают таким эффектом, что скажи завтра, что Гутник – это Мария Дэви Христос, покажи меня в прайм-тайм, всё… люди ко мне потянутся. Любая информация может вызвать бурю в стакане воды, но зачем? Даже, если мы ляжем в ванну и засыпем себя грибами, ничего с нами не будет», - раскритиковал коллег онколог-химиотерапевт.