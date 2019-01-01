Онколог опроверг пользу грибов для лечения рака
Ведущий онколог клиники «24/7» в эфире НСН призвал доверять только профессионалам, а не «кандидатам околовсяческих наук».
Медики заявили о пользе грибов для здоровья, но только в очень небольших количествах – не более 150 грамм в день. Как пишет РИА новости со ссылкой на диетолога, кандидата медицинских наук Елену Ливанцову, грибы содержат большое количество витаминов и полезных веществ. Во-первых, они обладают противоопухолевым эффектом, а во-вторых, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы.
К тому же в грибах много полезных для организма витаминов и микроэлементов, в том числе, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. При отсутствии противопоказаний Ливанцова считает, что грибы в пищу можно употреблять каждый день.
Ведущий онколог клиники «24/7» Вадим Гутник в беседе с НСН вспомнил по этому поводу героиню пьесы, шедшей в кукольном театре Сергея Образцова, «кандидата околовсяческих наук» Венеру Михайловну Пустомельскую.
«Это такие доктора нам предлагают лечить рак помидорами, красным вином и слабо прожаренными пельменями с правого бока. Сейчас активно разрабатывается иммунотерапия, но грибы… Бред отличается от шутки тем, что первый не поддаётся коррекции. И если человек бредит, то очень надеюсь, что мой комментарий внесет коррекцию в эту сенсационную в кавычках новость. Россия сидит на двух иглах: это нефтяная и Останкинская. Масс-медиа обладают таким эффектом, что скажи завтра, что Гутник – это Мария Дэви Христос, покажи меня в прайм-тайм, всё… люди ко мне потянутся. Любая информация может вызвать бурю в стакане воды, но зачем? Даже, если мы ляжем в ванну и засыпем себя грибами, ничего с нами не будет», - раскритиковал коллег онколог-химиотерапевт.
Вадим Гутник вспомнил похожую историю из 90-ых годов, когда в одном из научных журналов была опубликована статья об акульей печени как о прекрасном средстве борьбы с раковыми заболеваниями. Тогда все бросились искать препарат на основе печени, но эффективность его так и не была доказана.
«Если помните, то в «Федоте-стрельце» Леонида Филатова есть такие слова: "кушай заячий помет/он ядреный, он проймет". Вот и здесь такая же история. Грибы в большем количестве содержат белки, которые хорошо усваиваются организмом, но об их противоопухолевых свойствах науке ничего неизвестно. И если специалист об этом говорит, то он должен указывать, что это его личная специфическая позиция», - высказал свое мнение онколог.
К слову, категорически запрещается употреблять в пищу грибы, собранные на территориях вдоль автотрасс. Грибы впитывают в себя вредные вещества из почвы и воздуха. Кроме того, медики не советуют есть грибы людям, страдающим гастритом, панкреатитом, язвенной болезнью, печеночной или почечной недостаточностью и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также специалисты напоминают о важности правильно готовить грибы.
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