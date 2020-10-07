Онищенко призвал женщин не носить каблуки

Геннадий Онищенко призвал женщин отказаться от туфель высоких на каблуках. Аргументируя свою позицию, бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы заявил, что «мужчины не стоят» такого удара по здоровью, пишет РИА Новости.

«Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью», - заявил Онищенко.

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А ранее бывший глава Роспотребнадзора поддержал идею ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники, однако признал, что перспективы у неё «очень маленькие», передаёт RT.

Онищенко отметил, что новогодний период – один из самых тревожных для медиков, поскольку в это время много алкогольных отравлений и различных бытовых травм. Однако бороться с этим нужно иначе. «Первое, что нам нужно сделать, — уйти от практики затяжной встречи Нового года», - уверен он.

Второй шаг – развитие развлекательной инфраструктуры города в новогодние праздники, чтобы отвлекать внимание от потребления алкоголя, добавил Онищенко.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни четырьмя часами – с 14 до 18 часов. По его мнению, такая мера сократила бы число смертельных алкогольных отравлений и преступлений на фоне злоупотребления спиртным.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ЗдоровьеЖенщиныГеннадий Онищенко
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