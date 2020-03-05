Нормы оборота оружия хотят пересмотреть в России

В частности добавилась группа, касающаяся оборота оружия. Топ-менеджер российской оружейной компании полагает, что нужна одна лицензия на покупку всех видов оружия, а не отдельная на каждый, как это закреплено на данный момент.

Кроме того, собеседник отметил необходимость снижения числа проверок продавцов оружия. Продавцы патронов и пиротехники в том числе просили пересмотреть нормы оборота.

Ранее председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в эфире НСН рассказал, как действия лубянского стрелка повлияют на других владельцев легального оружия. По его мнению, теракт на Лубянке к ужесточению контроля за огнестрелом не приведет.



