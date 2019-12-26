Нижегородец оказался «беременным» при выписке из больницы

26 декабря 201915:42

Мужчине в Нижегородской области медики поставили диагноз «беременность на 27-й неделе» после перелома руки. Курьёзный случай произошёл в городе Боровичи. Информация о «непраздности» пациента появилась в медицинской карте пациента при выписке из центральной районной больницы, сообщают телеграмм-каналы.

Горожанин обратился в медучреждение, чтобы удалить металлический штифт, который ему поставили в связи с переломом руки год назад.

Врачей можно заменить роботами, но чем это закончится?

После операции он прочитал в эпикризе, что удаление металлоконструкции «возможно только после родоразрешения». Далее уточнялось, что пациент находится на 27-й неделе беременности, отмечает Ura.ru.

Подобного рода странные случаи уже не впервые происходят в этой клинике. Так, ранее одна из пациенток больницы после выписки с удивлением узнала, что до сих пор находится в состоянии клинической смерти. В самом медучреждении никак не комментируют эту ситуацию.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БеременностьБольницаНижегородская Область