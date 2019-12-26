Нижегородец оказался «беременным» при выписке из больницы

Мужчине в Нижегородской области медики поставили диагноз «беременность на 27-й неделе» после перелома руки. Курьёзный случай произошёл в городе Боровичи. Информация о «непраздности» пациента появилась в медицинской карте пациента при выписке из центральной районной больницы, сообщают телеграмм-каналы.

Горожанин обратился в медучреждение, чтобы удалить металлический штифт, который ему поставили в связи с переломом руки год назад.